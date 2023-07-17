BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 10 bin 434 TL, yoksulluk sınırı 36 bin 91 TL

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:51

Güncelleme: 17.07.2023 - 15:23

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Haziran 2023 dönemi açlık yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı haziran 2023 için 10 bin 434 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 36 bin 091 lira olarak gerçekleşmiştir.

Rapora göre, sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2.851 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 2.746, 15-18 yaş bir genç için 2.933, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.904 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 10 bin 434 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 36 bin 091 liraya ulaşmaktadır.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 348 LİRA

Günlük harcamalarda haziran 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 113,74 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 74.44 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 71.32 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.41 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19.46 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 6.86, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.53 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Günlük harcamalarda nisan 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 114,78 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır.