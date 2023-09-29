Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 13 bin TL’yi, yoksulluk sınırı 43 bin TL’yi aştı! Gıda enflasyonu 5 ayın zirvesinde

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:56

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:56

Türk İş'in eylül ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması yayımlandı.

Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 334,13 TL'ye yükseldi. Böylece açlık sınırı bir ayda 1136 TL artmış oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 43 bin 433,65 TL'ye ulaştı.

Yoksulluk sınırı ise bir ayda 3 bin 700 TL birden artması dikkat çekti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 17 bin 336,25 TL'ye yükseldi. Bu maliyet ağustosta ise 15 bin 813 TL idi.

ASGARİ ÜCRETİN 3.8 KATI

Artan hayat pahalılığının etkisiyle açlık ve yoksulluk sınırındaki dev artışlar, asgari ücrete yapılan zammı da çoktan eritti.

2023 Eylül itibarıyla, 11 bin 402 TL olan asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 2 bin TL altında kalırken; yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3,8 katı olarak gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONU 5 AYIN ZİRVESİNDE

Gıda fiyatları Eylül'de aylık yüzde 9,31, yıllık yüzde 84,04 arttı.

Türk-İş tarafından açıklanan Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna göre, 2021 Ocak’tan 2023 Eylül ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı.

SÜT FİYATLARI 3 KAT, ZEYTİNYAĞI FİYATLARI 5 KAT ARTTI

Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda; bir ayda süt ortalama yüzde 8 zamlanırken, peynir fiyatlarının sınırlı düzeyde gerilediği, yoğurt fiyatının ise sınırlı düzeyde arttığı belirtildi.

Ocak 2022'den bu yana bu gruptaki ürünlerin 3 kattan fazla fiyat artışı gösterdiği vurgulandı.

Bir ay içinde irmik yüzde 13, pirinç yüzde 10, bulgur yüzde 9, ekmek yüzde 8, makarna yüzde 5 zamlandı.

Bir ay içinde margarin yüzde 17, zeytinyağı yüzde 8, ayçiçek yağı yüzde 4 zamlandı. Tereyağı fiyatı sabit kaldı.

Ocak 2022'den bu yana ayçiçek yağı 1 kattan; tereyağı ve margarin 3 kattan; zeytinyağı 5 kattan fazla fiyat artışı gösterdi.

"HAYAT PAHALILIĞI DAYANILMAZ SEVİYEDE"

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Başta iktisaden dar ve sabit gelirlileri olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ve halkın en temel sorunu olarak nitelenebilecek enflasyon, resmi verilerin ötesine geçen bir gerçeklikle günlün yaşam üzerinde etkili olmaya devam etmektedir” denildi.

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun gelecek kısa vadeli dönemde de etkili olacağının öngörüldüğünün belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

“Emeğin milli gelirden aldığı payın giderek gerilemesinin bir sonucu olarak yoksul daha da yoksullaştı.

Bu süreçte, artan ücret gelirine rağmen devam eden yüksek fiyat artışları hayat pahalılığını dayanılmaz noktalara taşıdı.

Özellikle dolaylı vergilerdeki artış, gelir vergisinde bu aylarda giderek yükselen oranlar ücretli çalışanların gelirlerini daha da aşındırdı. Uygulanması gereken gelir politikasında esas olması gereken, gelirlerin gerçek enflasyon seviyesinden daha fazla artması ve insana yakışır yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde harcamayı karşılayacak seviyede refahın adil paylaşılmasıdır.”