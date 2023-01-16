BİSAM: Açlık sınırı aralık ayında 8 bin 167 TL yoksulluk ise 28 bin 249 liraya yükseldi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:40

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:47

Asgari ücretliye yapılan zam daha çalışanın eline geçmeden eridi.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) 2022 Aralık’a ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, do¨rt kis¸ilik bir ailenin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 2022 Kasım’da 7 bin 818 TL iken, aralık ayında 8 bin 167 TL’ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, kasım ayında 27 bin 41 TL iken aralıkta 28 bin 249 TL’ye çıktı.

EKMEK İC¸İN GÜNLÜK 24 TL GEREKİYOR

Gu¨nlu¨k harcamalarda Aralık 2022'de en yu¨ksek maliyet grubunu su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri grubu 99.91 liralık harcama gereksinimi ile olus¸turdu.

Et, tavuk ve balık grubu ic¸in yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41.76 TL oldu.

Sebze ve meyve ic¸in yapılması gereken gu¨nlu¨k harcama tutarı ise 47.26 liraya ulas¸ırken; ekmek ic¸in yapılması gereken harcama tutarı gu¨nlu¨k 23.41 TL olarak öne çıktı.

Katı yagˆ ve sıvı yagˆ ise 18.37 liralık masraf yapılması gereken u¨ru¨n grupları oldu.

Yumurta ic¸in 6.92, s¸eker, bal, rec¸el ve pekmez ic¸in ise 8,51 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

HARCAMALARDA EN YÜKSEK PAY ET, SÜT VE YUMURTANIN

Daha dar bir gruplandırmaya go¨re, harcamalarda su¨t ve su¨t u¨ru¨nlerinin payının yu¨zde 36.7 ile en yu¨ksek paya sahip olduğu ifade edildi.

Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yu¨zde 24.24 ile ikinci sırada yer alırken, sebze ve meyvenin harcamalar ic¸indeki payı yu¨zde 17.36 oldu.

Ekmek, makarna vb. ic¸in ise pay yu¨zde 11.83 olarak öne çıktı.