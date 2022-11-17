BIS'in araştırması: Bitcoin yatırımcılarının yüzde 81'i para kaybetti

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

İsviçre merkezli BIS'in araştırması 95 ülkede, 2015-2022 yılları arasında gerçekleştirildi. Araştırma sonrası yayımlanan raporda kripto para yatırımı yapan kişi sayısının 2016'da 5 milyon olmasına rağmen 2022 itibariyle 220 milyonu geçtiği belirtildi.

Kripto para yatırımı yapanların yüzde 81'i para kaybederken ortalama kayıp 431 dolar olarak gerçekleşti. Araştırma, kripto yatırımcılarının 100 dolarlık kripto para satın alarak piyasa girdiği varsayımıyla gerçekleştirildi.

Raporda, kripto para yatırımı yapanların yüzde 40'ının 35 yaşın altındaki erkekler olduğu vurgulandı. Kadın yatırımcı oranın ise yüzde 35 olduğu paylaşıldı. Raporda ayrıca, bireysel yatırımcıların çok büyük çoğunluğunun kripto para borsası uygulamalarını Bitcoin fiyatı 20 bin doların üzerindeyken indirdikleri bilgisi verildi.