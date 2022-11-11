Kripto para piyasalarında toparlanma: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? (11 Kasım 2022)
FTX borsasının yaşadığı sorunlar ve Binance anlaşmasının iptal edilmesiyle kripto para güven kaybetmişti. Kripto piyasasında depremin ardından toparlanmayla yüzde 3.5 yükseldi.
Kripto piyasalarda FTX borsasının yaşadığı sorunlar ve Binance anlaşmasının iptal edilmesiyle kripto para piyasaları güven kaybetmişti. Bu güven kaybı piyasalara sert düşüş olarak yansımıştı.
Coingecko'da yer alan verilere göre depremin ardından piyasalarda toparlanma görüldü. Saat 10.00 itibariyle piyasalar yüzde 3.5 yükselerek 907 milyar doları geçti.
Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 3.2 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 17 bin 277 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 36.55 seviyelerinde.
Ethereum ise yüzde 7 değer kazandı. ETH'nin fiyatı bin 265 doları aştı.
Ripple ve Dogecoin cephelerinde de yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 5 yükselerek 38.9 cent olurken, DOGE ise yüzde 3.3 değer kazancıyla 8.8 centi geçti.
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