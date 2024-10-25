BIST hisse senetlerinde yeni dönem: Açığa satış yasağı kalkacak mı?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:04

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:04

Türk yetkililer hisse senetlerinin açığa satışına getirilen yasağın hafifletilmesi konusunda görüşmeler yapıyor. Fon yöneticileri yasağın riskten korunmayı zorlaştırarak yabancı yatırımcıların girişini caydırdığını ifade ediyor.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uygulamaya konulan açığa satış yasağı sıkılaştırılmıştı. Yetkililerin, daha fazla yurtdışı girişi sağlamak umuduyla bu yasağı kademeli olarak kaldırmayı düşündüğü belirtiliyor. Konu hakkında kesin ayrıntılar henüz belirlenmezken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yasak hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

POLİTİKA VE PİYASA DURUMU

Gösterge Borsa İstanbul 100 endeksi, geçen hafta yüzde 50'ye varan kayıplar yaşadıktan sonra, bu yıl itibarıyla yaklaşık yüzde 18'lik bir artış gösterdi. Fon yöneticileri açığa satış yasağının yabancı yatırımcıların risklerini yönetmelerini zorlaştırdığını belirterek bu durumun yurtdışı girişlerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Bloomberg verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin Türk hisse senetlerindeki toplam varlığı 11 Ekim itibarıyla yaklaşık 31 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam mayıs ayında kaydedilen 42,3 milyar dolardan ve 2013 yılındaki zirve olan 78 milyar dolardan daha düşük.

DWS Investment, Türk hisse senetlerine yeni fon tahsis etmeden önce faiz oranlarının düşürülmesi ve kurumsal kazançlarla ilgili daha fazla netlik beklediklerini ifade etti. Morgan Stanley ise piyasaya girmek için daha cazip seviyeleri beklediğini belirtti.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcıların bir hisse senedinin değerinin düşeceği beklentisiyle hareket ettiği bir işlemdir. Açığa satış yapan kişiler, hisse senetlerini ödünç alarak satar ve değerlerinin düşmesini bekler. Eğer düşerse hisseleri piyasadan daha düşük bir fiyattan geri alarak aradaki farkı kazanç olarak elde edebilirler.