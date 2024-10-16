Morgan Stanley'den 2025 için dolar tahmini: Dolar/TL'de büyük yükseliş beklentisi!
Morgan Stanley, Türk bankacılık hisselerinde daha uygun bir giriş seviyesi beklerken, dolar/TL'nin 2025 sonunda 45 seviyesine ulaşacağını öngördü. Ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini ve Türk Lirası'nın yıl sonu tahminlerinin üzerinde güçlenme riski taşıdığını belirtti.
Morgan Stanley, Türk bankacılık hisseleri için daha uygun bir giriş seviyesi öngörüyor. Kurumun ekonomistleri, dolar/TL kurunun 2025 sonunda 45 seviyesine ulaşacağını tahmin etti.
Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal, yayımladıkları bir notta, "Türk bankalarının marjlarındaki dönüm noktası hikayesi sürüyor, ancak bu süreç biraz daha ileriye taşındı. Bu nedenle, daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almaya yönelik adımlarının, üçüncü çeyrekte daha sıkı makroekonomik tedbirlerin uygulanması anlamına geleceği belirtildi. Ayrıca, yükselen rezerv gereksinimlerinin bankaların marjlarını etkilediği ifade edildi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Morgan Stanley ekonomistleri, Ocak ayından itibaren TCMB’nin politika faizinde 250 baz puanlık indirimler yapmasını bekliyor. Faizin Mart ayında yüzde 42,5’e, Haziran ayında ise yüzde 35’e düşeceğini öngören ekonomistler, daha sonra faiz indirimlerinin daha küçük adımlarla devam edeceğini ve reel faiz oranının gerçekleşen enflasyon doğrultusunda yüzde 3 civarında olacağını belirtti.
Ekonomistler, Türk bankalarının 2025-2026 dönemi net gelir tahminlerini ortalama yüzde 19 oranında aşağı yönlü revize etti.
Son olarak, Türk Lirası'nın yıl sonunda dolar karşısında önceki 36 seviyesindeki tahminin üzerinde güçlenme riski taşıdığı vurgulandı. Bankanın 2025 yıl sonu dolar/TL tahmini ise 45 olarak kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?