BİST KAP'a bildirdi: Ebebek hisselerine tedbir kararı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:56

Güncelleme: 14.09.2023 - 10:01

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, altı hissenin tedbir kapsamına alındığı açıklandı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Anadolu Hayat Emeklilik ve Ebebek Mağazacılık payları 14/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Baydöner paylarında 14/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Yine VBTS kapsamında, İş Bankası Kur. ve Sumaş Suni Tahtapayları 14/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

SÖKTAŞ'A 3 AY SÜREYLE TEDBİR GETİRİLDİ

Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret hisselerinde 14/09/2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacak.