BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi vadelileri işleme açıldı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işleme açıldı. Endekste Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin payları yer alıyor.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 13 Ocak'ta işleme açıldı.
Söz konusu endekste Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin payları yer alıyor.
Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri sayesinde yatırımcılar, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak yeni bir finansal ürüne sahip oldu.
Mevcut endeks sözleşmeleri ile aynı özelliklere sahip ve Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu yeni endeks sözleşmesi, ilgili sözleşmelerin vade sonlarında nakdi uzlaşı ile sonlanacak.
21 Kasım 2022'den itibaren yayınlanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ile sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan bir endeks oluşturulması hedeflenmişti.
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