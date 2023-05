Bitcoin 2023'te en çok yükselen varlık oldu

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:14

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:14

Kripto ve blok zinciri ekosisteminin ilk çeyrek karnesi belli oldu. Buna göre Bitcoin, 2023'te şimdiye kadar diğer tüm varlık sınıflarını geride bırakarak en iyi performans gösteren varlık olurken kripto para borsaları da işlem hacimlerinde büyük artışlar yaşadı. Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, "Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak kripto varlıklar yeniden ilgi odağı haline geldi" dedi.

Yakın zaman önce ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir rapor, Bitcoin'i 2023 yılında şimdiye kadar en iyi performans gösteren varlık olarak konumlandırdı. Rapora göre Bitcoin, toplam getirilerde Nasdaq, altın, S&P 500 ve ABD hazine tahvillerini geride bırakarak birinci sırayı aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Emrah Karadere, "Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle piyasalar 2022'yi sarsıntılarla geçirirken bu yılın ilk çeyreğinde ise kripto varlıklar yeniden ilgi odağı haline geldi. Bunda Fed'in faizleri artırma yönündeki politikasının sonuna geldiği beklentisi etkili oldu" diye konuştu.

Öte yandan araştırma şirketi TokenInsight tarafından yayımlanan bir başka rapor, kripto platformlarının oldukça verimli bir ilk çeyrek geçirdiğini ortaya koydu. Rapora göre, ilk çeyrekte kripto borsalarının toplam işlem hacimleri 10 trilyon doları aştı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 40'lık bir artışa denk geliyor.

Özellikle yeni bir döngüye yaklaşıldığına dair artan inanç, ABD bankacılık krizi ve Fed'in politikasında değişim umutlarının kriptodaki yükselişi pozitif etkilediğini ifade eden Emrah Karadere, "İçinde bulunduğumuz bu gibi dönemler, daha fazla oranda insanın piyasaya katılmasını sağlıyor. Yeni kullanıcılar da haliyle yabancı oldukları bu dünyanın dinamiklerine başlangıçta alışmakta zorluk çekiyorlar. Bunda genel itibari ile kripto platformlarının karmaşık arayüz ve yapılarının etkisi büyük. Buradan hareketle, kullanıcılarımızın kripto dünyasına kolayca erişebilmesini sağlamak için basit ve anlaşılır bir sistem üzerine inşa ettiğimiz mobil uygulamalarımızı devreye aldık" dedi.

DEFİ VE KRİPTO ALIM SATIM HESAPLARI AYRI AYRI YÖNETİLEBİLİYOR

Play Store ve App Store'da yayına aldıkları mobil uygulamalarıyla, kullanıcıların merkeziyetsiz finans ve kripto para alım satımına her an her yerden kolayca ulaşmalarını amaçladıklarını aktaran Karadere, "Kripto varlık dünyasında bazen 5 dakika bile çok uzun bir süre olabiliyor. Bu noktada yatırımcılar her zaman ve her yerden piyasaya erişebilecekleri esnekliği, hızı ve kolaylığı arıyor. Yalın ve anlaşılır arayüzlerle tasarladığımız kullanıcı dostu mobil uygulamalarımız kripto para yatırımcılarının beklediği deneyimi sunuyor. Ayrıca tıpkı Block Earner web uygulamamızda olduğu gibi, mobil uygulamamızda da nakit, DeFi ve kripto alım satım hesapları ayrı ayrı yönetilebiliyor. Block Earner kullanıcıları, anlık bildirimlerle Bitcoin ve diğer varlıklarda yaşanan fiyat hareketlerinden haberdar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ KAPSAYICILIK"

Tüm faaliyetlerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto hizmet sağlayıcıları için çıkarılan MASAK Uyum Rehberi'nde belirtilen standartlara göre yürüttüklerinin ve müşteri varlıklarının güvenliğini endüstrinin en büyükleri arasında sayılan Fireblocks ile sağladıklarının altını çizen Emrah Karadere, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Block Earner olarak en büyük motivasyonumuz, "blokfinans" dünyasının karmaşık süreçlerini kolaylaştırmak ve ileri seviye teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların da DeFi'nin ve blok zincirinin sunduğu olanaklardan adil bir biçimde faydalanabileceği kapsayıcı bir platform oluşturmak. Piyasa dinamiklerinin sürekli değiştiği mevcut koşullarda, sunduğumuz ürün ve hizmetlere her kanaldan 7/24 anlık erişim sağlamak amacıyla artık mobilde de varız. "Geleceğin finansı avucunuzun içinde" diyerek altını kriptoya taşıyan, DeFi'yi yüzde 95'e kadar maliyet avantajıyla erişilebilir kılan, güvenilir kripto para birimlerinin alım satımında hız ve güvenliği en üst seviyeye çıkaran ürün ve hizmetlerimizi kullanıcılarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz."