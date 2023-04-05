Allbridge hackerı kripto paraları iade ediyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 12:00

Kripto para sahipleri, güvenlik önlemleri konusunda oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Buna rağmen hackerlar tarafından hedef olmaktan kurtulamıyor. Allbridge isimli 'token' köprüsü platformu, geçen günlerde hacklerların hedefi oldu. Platformanda hackerlar tarafından 573 bin dolar değerinde kripto para çalınmıştı.

Allbridge tarafından hackera "paraları iade etmesi durumunda ödül verileceği" açıklanmıştı. Ayrıca herhangi bir yasal işlem yapılmayacağı konusunda da taahhütte bulunmulmuştu. Şimdi ise hacker tarafından geri adım atıldı. DonanımHaber'in haberine göre hacker, çaldığı kripto paraları iade etmeye başladı.

Albridge’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre 465 bin dolar değerinde 1.500 BNB’nin iade edildi.