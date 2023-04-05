Allbridge hackerı kripto paraları iade ediyor

Geçen günlerde kripto para dünyasında büyük bir hack olayı yaşanmıştı. Allbridge isimli çok zincirli 'token' köprüsünden 573 bin dolar çalınmıştı. Şimdi ise saldırıyı yapan hacker, paraları iade ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:00
Allbridge hackerı kripto paraları iade ediyor
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Kripto para sahipleri, güvenlik önlemleri konusunda oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Buna rağmen hackerlar tarafından hedef olmaktan kurtulamıyor. Allbridge isimli 'token' köprüsü platformu, geçen günlerde hacklerların hedefi oldu. Platformanda hackerlar tarafından 573 bin dolar değerinde kripto para çalınmıştı.  

Allbridge tarafından hackera "paraları iade etmesi durumunda ödül verileceği" açıklanmıştı. Ayrıca herhangi bir yasal işlem yapılmayacağı konusunda da taahhütte bulunmulmuştu. Şimdi ise hacker tarafından geri adım atıldı. DonanımHaber'in haberine göre hacker, çaldığı kripto paraları iade etmeye başladı.  

Albridge’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre 465 bin dolar değerinde 1.500 BNB’nin iade edildi.  

Allbridge açıklamasında kalan varlıkların hacker için verilen 'Beyaz Şapka' ödülü olarak değerlendireceğini belirtti.


Allbridge coin hacker

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