Kripto paralarda hareketlilik arttı: Bitcoin ne kadar oldu? (13 Nisan 2023)

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:25

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:25

ABD’de TÜFE’nin mart ayında yüzde 0.1 artışının ardından enflasyon yıllık bazda yüzde 5 olarak kaydedildi. Beklenti ise enflasyonun yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleşmesiydi. Beklentilerinin altında gelen enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksinde sert bir geri çekilme kaydedildi. DXY endeksi son saatte yüzde 0.5’i aşan düşüşle 101.5 seviyesine kadar geriledi.

Bu esnada ABD piyasaları açılışı öncesi vadeli endekslerde de yukarı yönlü bir eğilim görüldü. Riskli varlıklar sınıfına dahil olan kripto paralarda da verilerin açıklandığı saat diliminde volatilitede artış görüldü.

Bu durum kripto paralarda risk iştahını artırdı. Söz konusu enflasyon verisi açıklanmadan önce Bitcoin 29 bin 990 dolar civarında işlem görüyordu. Verinin açıklanmasının ardından ise 30.438 dolara kadar çıktı. Ancak bu hızlı yükselişin ardından kâr satışları geldi. Dünyanın en büyük kripto parası akşama doğru 29 bin 820 dolara geriledi.

YÜKSELİŞ YÜZDE 7

Ancak gece saatlerinde özellikle Asya piyasalarının açılmasının ardından Bitcoin yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.3'lük yükselişle 30 bin 80 dolardan işlem gördü.

Son dalgalanmalara rağmen Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yüzde 7.1 değer kazandı.

Ethereum ise Şanghay güncellmesinin de etkisiyle son 24 saatte yüzde 2.56 değer kazanarak 1.915 dolara çıktı.

Binance Coin yüzde 0.3, Cardano (ADA) yüzde 3.8, Dogecoin ise yüzde 2.1 yükseldi.