Bitcoin 5 ayın zirvesinde: Kripto para piyasalarında son durum (21 Ocak 2023)
Son dakika haberleri... Kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 23 bin doların üzerine çıktı.
Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 10 yakın artışla ağustos ayından beri ilk kez 23 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in son bir haftadaki artışı yüzde 16'yı buldu.
Bitcoin'deki yükseliş sonrası toplam piyasa değeri 444,4 milyar dolara yükseldi.
ETHEREUM NE KADAR?
CoinGecko verilerine göre, Ethereum da yüzde 6,6 artışla 1.658 dolara çıkarken, son bir haftadaki artış yüzde 14'ü aştı.
XRP'de de yüzde 4,2'lik artış meydana geldi. XRP'ni değeri 41 sentin üzerine çıktı.
Dogecoin'de ise artış yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı ve fiyatı 8 sente yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalda yeni gelişme
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- Seçim-toto!
- Nurculara tam gaz destek
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!