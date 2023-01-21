Bitcoin 5 ayın zirvesinde: Kripto para piyasalarında son durum (21 Ocak 2023)

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:12

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:12

Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 10 yakın artışla ağustos ayından beri ilk kez 23 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in son bir haftadaki artışı yüzde 16'yı buldu.

Bitcoin'deki yükseliş sonrası toplam piyasa değeri 444,4 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM NE KADAR?



CoinGecko verilerine göre, Ethereum da yüzde 6,6 artışla 1.658 dolara çıkarken, son bir haftadaki artış yüzde 14'ü aştı.

XRP'de de yüzde 4,2'lik artış meydana geldi. XRP'ni değeri 41 sentin üzerine çıktı.

Dogecoin'de ise artış yüzde 1,2 ile sınırlı kaldı ve fiyatı 8 sente yükseldi.