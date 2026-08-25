Bitcoin 80 bin doları yıktı geçti: Kriptoda 4 milyar dolarlık 'ters köşe'

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,44 artarak 2 trilyon 700 milyar dolara ulaştı.

Son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kazanan Bitcoin, TSİ 08.20 itibarıyla 80 bin 545 dolardan işlem gördü. Böylece Bitcoin'in haftalık değer kazancı yüzde 26'ya ulaştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık yüzde 1 yükselerek 2 bin 503 dolar seviyesine çıktı. Bitcoin, Kasım 2024'ten bu yana en büyük aylık kazancına yönelirken ağustos ayında yüzde 28 değer kazandı.

YÜKSELİŞİ AÇIĞA SATIŞ VE ABD HAZİNE BAKANI'NIN HAMLESİ TETİKLEDİ

Kripto para piyasasındaki sert yükseliş, geçen hafta Bitcoin'in üç günde yüzde 20'den fazla değer kazanmasıyla başladı. Fiyatların hızla yükselmesiyle düşüş yönlü (short) pozisyonlardaki 4 milyar dolardan fazla vadeli işlemin tasfiye olması, yukarı yönlü hareketin hızlanmasında önemli rol oynadı.

Rallinin arkasındaki temel makroekonomik etkenlerden biri ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamaları oldu.

Bessent, ABD'nin uzun vadeli devlet tahvili geri alımlarını iki katına çıkaracağını duyurdu. Uzmanlar, bu hamleyle piyasadaki vade riskinin azaltılmasının ve finansmanda kısa vadeli tahvillere ağırlık verilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Söz konusu adım tahvil faizlerini kısa süreliğine aşağı çekerken riskli varlıklara yönelik talebi yeniden canlandırdı. Ayrıca küresel enflasyon ve artan kamu borçlarına ilişkin endişeler, arzı sınırlı varlıklara yönelik ilgiyi artırdı.

Analistler, bu durumun finansal baskılamayı, paranın değer kaybını ve satın alma gücünün yitimini tetiklediğine dikkat çekerek, arzı kısıtlı varlıklara yönelimin hızlandığını belirtti. Uzmanlar, bu süreçten sadece altının değil, kriz dönemlerinde para birimi ve enflasyondan korunma aracı olarak görülen Bitcoin'in de yararlandığını kaydetti.

KURUMSAL TALEP VE ETF GİRİŞLERİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Piyasada kurumsal yatırımcıların talebi de yeniden yoğunlaştı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) geçen hafta net 1,92 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Bu rakam, Bitcoin'in bir önceki döngüde zirveye ulaştığı ekim ayından bu yana görülen en büyük haftalık fon girişi olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanında dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy'nin son iki haftadır yeni alım yapmaması dikkati çekti.

TEMKİNLİ DURUŞ DA KORUNUYOR

Yaşanan sert yükselişe rağmen piyasada temkinli duruş da korunuyor. Bitcoin'in ekim ayından bu yana uzun süreli bir durgunluk döneminden geçtiğini hatırlatan analistler, Ocak 2023'te yaşanan benzer sert yükselişin ardından fiyatların önce gerilediğini, ardından 200 günlük hareketli ortalamadan destek bularak yönünü belirlediğini hatırlattı.

2008 finansal krizine tepki olarak bankalar, devletler veya aracılar olmadan çalışan bağımsız bir dijital para sistemi hedefiyle kurulan Bitcoin, algoritmik olarak en fazla 21 milyon adetle sınırlandırılmış durumda.

Halihazırda 20 milyondan fazla Bitcoin'in dolaşımda olduğu piyasada, merkez bankalarının sınırsız para basma kapasitesine karşın Bitcoin arzının sabit olması, yatırımcılar tarafından mevcut finansal sistemdeki krizlere karşı bir güvence aracı olarak görülmeye devam ediyor.