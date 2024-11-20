Bitcoin'den yeni rekor: Donald Trump'ın Bakkt'ı satın almasıyla o sınırı aştı!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:16

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:16

Bitcoin, Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair çıkan bir raporun ardından yeni bir rekora ulaştı. Kripto para dostu bir yönetim umudu yatırımcıları harekete geçirirken, Bitcoin’in değeri 94 bin doları aşarak tarihi bir zirve yaptı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yıl başından bu yana iki katından fazla değer kazandı. Çarşamba günü Asya piyasalarında en son 92 bin 104 dolardan işlem gören Bitcoin, bir önceki seansta 94 bin 78 dolara ulaşarak rekor kırdı.

TRUMP VE BAKKT GÖRÜŞMELERİ

Financial Times’ın haberine göre Trump Media and Technology Group, NYSE'nin sahibi Intercontinental Exchange tarafından desteklenen Bakkt’ın tüm hisselerini satın almaya yakın. Bu gelişme, kripto para piyasalarında yeni bir düzenleyici anlayışın sinyalini veriyor.

BLACKROCK VE BITCOIN ETF'Sİ ETKİSİ

IG'den piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin’in yükselişinde Trump ile ilgili haberlerin yanı sıra BlackRock’ın Bitcoin ETF'si üzerinden Nasdaq’ta opsiyon ticaretine başlamasının etkili olduğunu belirtti.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA CANLANMA

ABD seçimlerinden bu yana kripto paralara olan ilgi artarken, yatırımcılar Trump yönetiminde dijital varlıklar için daha az kısıtlayıcı bir düzenleme beklentisiyle Bitcoin’e yöneldi. Analitik platformu CoinGecko’ya göre, bu heyecan kripto piyasasının toplam değerini 3 trilyon doların üzerine taşıdı.

UZMANLARDAN BEKLENTİLER

Avustralyalı broker Pepperstone’un araştırma müdürü Chris Weston, Bitcoin’e yönelik güçlü bir satın alma baskısı olduğunu belirtti ve “Yükseliş, yeni bir yatırımcı dalgasını tetikleyebilir” dedi.

Kripto para piyasalarında bu yeni dönem, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için güçlü bir momentum yaratabilir.