Bitcoin üst üste rekor kırmaya devam ediyor: Yeni hedef 100 bin dolar!
Bitcoin fiyatı üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. Saat 08.30 itibarıyla yeni tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin'de yeni hedef 100 bin dolar.
ABD'de 5 Kasım seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan ve Bitcoin'in 100 bin dolara doğru gitmesini sağlayacağı iddia edilen ralli sürüyor.
Trump kampanya sürecinde stratejik bir Bitcoin stoku oluşturmak ve dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler atamak da dahil olmak üzere ABD'yi 'kripto para cenneti'ne çevirme sözü verdi.
YÜZDE 40 YÜKSELDİ
Bitcoin fiyatı 5 Kasım ABD seçimlerini kazanmasının ardından iki haftada yüzde 39,87 değer kazandı.
IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamorei "100.000 dolar sınırına yaklaşırken her şeyin yolunda gideceğinden emin olmasam da, talep doymak bilmez görünüyor" yorumunu yaptı.
Etiketler: #bitcoin #ABD seçimleri #Donald Trump
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