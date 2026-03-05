Bitcoin'de sürpriz yükseliş: Fiyatlar yeniden artışa geçti!

Bitcoin, İran ile yaşanan savaşın küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonu artırabileceği endişeleriyle sarsılan piyasalarda toparlanma göstererek 70 bin doların üzerinde dengelendi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve toparlanan hisse senetleriyle birlikte değer kazanan Bitcoin 10.30 itibarıyla 72 bin 501 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALARDA TOPARLANMA

ABD işlem saatlerinde dün yüzde 8 artışla 73 bin doları aşan kripto para, bugün kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Haftanın başlarında Bitcoin, diğer varlıklara kıyasla daha istikrarlı bir görünüm sergiledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından piyasalar açıldığında sert satışlar görülmüştü; ancak bugün hisse senetlerinde toparlanma kaydedildi. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 11, Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 4,2 değer kazandı.

GEVŞEME BEKLENTİSİ FİYATLANIYOR

Bloomberg’de yer alan habere göre, Gracie Lin, makroekonomik belirsizlik ve Batı Asya’daki çatışmaların piyasaların gevşek finansal koşullar beklentisini fiyatlamasına yol açtığını belirtti. Lin, “Likidite beklentileri değiştiğinde Bitcoin genellikle orantısız şekilde tepki verir. Bu durum, mevcut seviyelerde gördüğümüz gücü açıklamaya yardımcı oluyor” dedi.

Hedge fonu DACM’in kurucu ortağı Richard Galvin ise Coinbase üzerindeki Bitcoin priminin pazar günü görülen iskontodan yeniden pozitife dönmesini, ABD’de yükselen boğa eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

BITCOIN ALTINDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Son günlerde Bitcoin, sıkça karşılaştırıldığı altından daha iyi performans gösterdi. İran’a yönelik saldırılardan önceki cuma gününden bu yana altın yaklaşık yüzde 2 düşerken, Bitcoin aynı dönemde yaklaşık yüzde 12 yükseldi. Oysa son aylarda durum genellikle ters yönlüydü; külçe altın rekor seviyelere ulaşırken Bitcoin değer kaybetmişti.

EKİMDE ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Kripto para piyasaları, Bitcoin’in Ekim ayında 126 bin doların üzerindeki rekor seviyesinin ardından yaşanan sert satıştan bu yana kalıcı bir yükseliş yakalayamadı. Bu süreçte Bitcoin değerinin yüzde 40’tan fazlasını kaybetti.

Yatırımcılar farklı varlıklara yönelirken, Batı Asya’daki yeni çatışma ortamı belirsizliği artırdı ve güvenli liman arayışını tetikledi. Bloomberg verilerine göre mart ayında ABD’deki Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yaklaşık 700 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

YATIRIMCI DUYARLILIĞI YÜKSELİŞTE

Caroline Mauron, kripto piyasasında yatırımcı duyarlılığının yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, “Jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle işlemler dalgalı seyredebilir. Ancak piyasa şimdilik bir dönüm noktasını geçmiş görünüyor” dedi.