Bitcoin’de yeni tarihi zirve: O seviyeyi aştı!

Bitcoin, pazartesi günü yükselişini sürdürerek 120 bin dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu hareket, Bitcoin ETF’lerine olan talebin artmasıyla desteklendi.
Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin, kısa süreliğine 121 bin 249 doları geçti.
Bitcoin’deki bu yükseliş, ETF’lere gelen güçlü para girişleriyle yeni zirvelere ulaştı.
2025 YILININ EN BÜYÜK GÜNLÜK PARA GİRİŞİNİ GERÇEKLEŞTİ
Perşembe günü, Bitcoin ETF’leri 2025 yılının en büyük günlük para girişini gerçekleştirerek 1,18 milyar dolarlık yatırım aldı.
ABD’de ikinci dönem başkanlık için yarışan Donald Trump’ın seçilme ihtimalinin ardından hızla değer kazanan Bitcoin, bir süre 100 bin dolar civarında dalgalanmıştı.
SİYASİ ENDİŞELER GEÇİCİ İYİMSERLİK AZALMASINA YOL AÇTI
Trump’ın politikalarına dair endişeler, kripto para piyasasındaki iyimserliği bir süre azalttı. Ancak, hisse senetleri ve diğer riskli varlıkların da rekor seviyelere yaklaşmasıyla Bitcoin tekrar yükseliş trendine girdi.