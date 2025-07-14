Bitcoin’de yeni tarihi zirve: O seviyeyi aştı!

Bitcoin, pazartesi günü yükselişini sürdürerek 120 bin dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu hareket, Bitcoin ETF’lerine olan talebin artmasıyla desteklendi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin, kısa süreliğine 121 bin 249 doları geçti.

Bitcoin’deki bu yükseliş, ETF’lere gelen güçlü para girişleriyle yeni zirvelere ulaştı.

2025 YILININ EN B ÜYÜK GÜNLÜK PARA G İRİŞİNİ GER ÇEKLE ŞTİ

Perşembe günü, Bitcoin ETF’leri 2025 yılının en büyük günlük para girişini gerçekleştirerek 1,18 milyar dolarlık yatırım aldı.

ABD’de ikinci dönem başkanlık için yarışan Donald Trump’ın seçilme ihtimalinin ardından hızla değer kazanan Bitcoin, bir süre 100 bin dolar civarında dalgalanmıştı.

SİYASİ ENDİŞELER GE Ç İCİ İYİMSERLİK AZALMASINA YOL A ÇTI

Trump’ın politikalarına dair endişeler, kripto para piyasasındaki iyimserliği bir süre azalttı. Ancak, hisse senetleri ve diğer riskli varlıkların da rekor seviyelere yaklaşmasıyla Bitcoin tekrar yükseliş trendine girdi.