Bitcoin’de yıl sonu alarmı: Uzmanlardan sert düşüş uyarısı!

Kripto para piyasaları 2025’i sert dalgalanmalarla geçirirken Bitcoin, uzun aranın ardından yılı kayıpla tamamlama ihtimaliyle karşı karşıya. Hisse senedi endekslerinde yaşanan çalkantı, politika adımları ve yapay zekâya yönelik risk algısı kripto varlıkların yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

YIL BOYUNCA PİYASA DUYARLILIĞI ÖNE ÇIKTI

Bitcoin’in hisse senetleriyle olan korelasyonu bu yıl belirgin şekilde güçlendi. Analistlere göre bireysel ve kurumsal yatırımcıların geleneksel piyasalardan kriptoya yönelmesi, fiyat hareketlerini daha fazla "borsa duyarlılığına" bağlı hale getirdi. Para politikasındaki değişiklikler ile yapay zekâ piyasalarına yönelik değerleme tartışmaları, gelecek yıl kripto fiyatlarında daha etkili olabilecek başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Wintermute Stratejisti Jasper De Maere, “Kriptonun geniş hisse senedi piyasalarına tepki vermesi 2025 boyunca tutarlı bir tema oldu” değerlendirmesini yaptı.

EKİM AYINDA REKOR SEVİYE GÖRÜLMÜŞTÜ

Yılın ilk aylarında seçim sürecinin etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin, nisan ayında ortaya çıkan tarife haberlerinin ardından hisselerle birlikte sert düşüş yaşadı fakat hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Kripto para ekim başında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 126 bin doların üzerine çıktı.

Ancak birkaç gün sonra tarifelere ve teknoloji ihracatına ilişkin açıklamalar piyasalarda yeniden sert satış dalgasını tetikledi.

YIL SONU İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

Kasım ayında önemli bir geri çekilme yaşayan Bitcoin, son haftalarda toparlanmakta zorlanıyor. Buna karşın Derive.xyz verileri opsiyon piyasasında kötümserliğin bir miktar gerilediğine işaret ediyor. Yatırımcılar, geçen haftanın sonunda Bitcoin’in yılı 80 bin doların altında kapatma ihtimalini yüzde 15 olarak fiyatladı. Bu oran kısa süre önce yüzde 20 seviyesindeydi.