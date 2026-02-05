Bitcoin’deki düşüşün sebebi Epstein mi? Piyasayı sarsan 'Satoshi' ayrıntısı!

ABD’de gündemi sarsan Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kişiye ait olduğu öne sürülen e-postaların yayımlanmasıyla tartışmalar yeniden alevlendi. Belgelerde çok sayıda siyasetçi ve iş insanının isminin geçmesi dikkat çekerken, kripto para dünyasına ilişkin iddialar da kamuoyunun odağına yerleşti.

E-postalarda, 2016 yılında kimliği açıklanmayan bazı Bitcoin kurucularıyla İslami finansa uygun dijital para projeleri üzerine görüşmeler yapıldığı ileri sürülüyor. Epstein’ın kendi beyanlarına dayanan bu iddialarda, söz konusu kişilerin projelere “oldukça heyecanla” yaklaştığı ifade ediliyor. Ancak bu bilgilerin bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı vurgulanıyor.

“SATOSHI” DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yahoo Finance’in aktardığı bilgilere göre, Epstein’ın kişisel kayıtlarında Birleşmiş Milletler İklim Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte “Satoshi (Bitcoin)” ifadesiyle kaydedilmiş bir misafir yer alıyor. Etkinlikte Larry Summers ve Peter Thiel gibi isimlerin de bulunması, kaydın önemini artırıyor. Satoshi, Bitcoin’in gizemli kurucusu olarak biliniyor.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ SÜRECİ

Kripto yanlısı tutumuyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin, Ekim 2025’te 126 bin doları aşarak zirve yapmıştı. Yaklaşık bir aylık düşüş sürecinin ardından Aralık 2025 ve Ocak 2026’da yatay seyreden Bitcoin, 28 Ocak’tan bu yana yaklaşık yüzde 22 oranında değer kaybetti.

ZAMANLAMA SORU İŞARETLERİ YARATTI

Belgelerde yer alan iddialara göre, Bitcoin çekirdek yazılım geliştirme çalışmalarının yaklaşık yüzde 74,79’u, Epstein’ın fiilen finansör ve yönlendirici rol üstlendiği öne sürülen dönemden sonra gerçekleştirildi. Bu durum, zamanlama açısından dikkat çekici bulundu.

Aynı yıl Epstein’ın, paranın kaynağının sorunlu olduğunu bildikleri iddia edilen MIT çalışanlarına bağış yaptığı da belgelerde yer aldı. Kurum içi yazışmalarda Epstein’ın adının kayıtlardan çıkarıldığı ve çalışanların kendi aralarında ondan “Voldemort” olarak söz ettiği belirtildi.

COINBASE VE BLOCKSTREAM BAĞLANTILARI

Kayıtlara göre Epstein, 2014 yılında MIT Media Lab Direktörü Joi Ito aracılığıyla Blockstream’e yaklaşık 500 bin dolarlık finansman sağladı. Aynı yıl Bitcoin Core geliştirme çalışmalarına da destek verdiği ve bu kapsamda Gavin Andresen’e katkı sunduğu ifade ediliyor.

Belgelerde ayrıca Epstein’ın Coinbase’in erken dönem yatırımcıları arasında yer aldığına dair bilgiler bulunuyor. E-postalara göre Epstein, Aralık 2014’te IGO Company LLC üzerinden Coinbase’in Series C yatırım turuna 3 milyon dolarlık yatırım yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir e-postada, Coinbase kurucu ortaklarından Fred Ehrsam’ın Epstein ile görüşme talebinde bulunduğu da görülüyor.

MICHAEL SAYLOR İDDİALARI

Ayrı e-posta kayıtlarında Michael Saylor’ın da Epstein çevresiyle dolaylı temas kurduğuna işaret ediliyor. Belgelerde, Saylor’ın 25 bin dolarlık bir bağış nedeniyle Epstein’ın sosyal çevresine dahil olduğu belirtiliyor. Ancak Saylor’ın Epstein ile ortak yatırım yaptığına ya da kripto faaliyetlerini birlikte yürüttüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmadığı özellikle vurgulanıyor.

KURUMSAL İLGİ ÖNDE, BİREYSEL TALEP ZAYIF

Bitcoin, Şubat 2026’da 78 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Buna karşın bireysel yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığı, fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcı akışlarıyla şekillendiği ifade ediliyor. ABD’deki Bitcoin ETF’lerine güçlü kurumsal girişler yaşanırken, bireysel yatırımcıların piyasaya mesafeli durduğu belirtiliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre yayımlanan belgeler fiyat oluşumundan çok şeffaflık açısından önem taşıyor. Kripto ekosisteminin erken dönem finansman ilişkilerinin, ilerleyen süreçte yayımlanabilecek yeni belgelerle daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Ayrıca kripto para borsalarının, sıkılaşan düzenlemeler kapsamında geçmiş finansman ilişkilerine dair açıklamaları nasıl yöneteceği de yakından izleniyor. Tartışmalı kaynaklardan gelen erken dönem sermaye akışları, kripto piyasalarında şeffaflık ihtiyacını yeniden gündeme taşıyor.