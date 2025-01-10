Bitcoin EFT'leri yükselişte: Kriptoda yeni dönem başlıyor!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:42

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:42

Varlık yönetimi sektörü, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) çıkışına büyük bir ilgi gösterdi. Başlangıçta, bu ETF'lerin ilk yıllarında 30 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyordu. Ancak, 2024 yılı itibarıyla ETF'ler 65 milyar dolara ulaşarak Bitcoin'in fiyatını 43 bin dolardan 100 bin dolara yükseldi. Bu ürünlerin en büyüğü olan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) ise, ETF endüstrisinin 35 yıllık tarihindeki en başarılı çıkışını yaptı.

Kripto para dünyasında ise bunun sadece başlangıç olduğu düşünülüyor. 10 Ocak’ta birinci yıl dönümünü kutlayacak olan Bitcoin ETF'lerinin ardından seçilmiş Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesiyle kripto dünyasında yeni bir altın çağın başlayacağı öngörülüyor. Trump'ın seçilmesiyle birlikte dijital varlıklar için yeni düzenlemeler ve ürün başvuruları hız kazandı.

KRİPTO PARA ÜRÜNLERİ İÇİN YOĞUN TALEP

Miami'deki dijital varlık hedge fonu Asymmetric’in CEO’su Joe McCann, yeni ve daha dostane düzenlemelerin yatırımcıların kripto para sektörüne ilgi duymasını artırdığını belirtti. VanEck, 21Shares ve Canary Capital gibi şirketler, dijital varlık endeksleri veya popüler kripto paralarla bağlantılı ETF'ler için 16'dan fazla başvuru yaparak sektördeki kripto dostu beklentilerini güçlendirdi.

DAHA HAFİF DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Birçok sektör uzmanı, Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte daha hafif düzenlemeler bekliyor. VanEck’in dijital varlıklar araştırma müdürü Matthew Sigel, birçok ihraççının bu yıl daha iyi bir düzenleyici iklim olacağına inandığını ve ürünlerini hazırladığını ifade etti. Sigel, “Düzenleyici onayları almak birkaç ay sürebileceği için, birçok şirket bu yılki iklimin farklı olacağına inanarak hazırlık yapıyor” dedi.

Yeni ve yenilikçi kripto ürünleri için başvurular şimdiden artmaya başladı. VanEck, 2025’te bir Solana ETF’si piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ayrıca Bitcoin, Ethereum ve diğer alternatif varlıklarla ilgili çeşitli ETF'ler için başvurular da hızla arttı.

YENİ KRİPTO ÜRÜNLERİ YOLDA

Yatırımcıları Bitcoin’in volatilitesinden korumayı hedefleyen yeni türev ürünler yolda. 22 Ocak’ta Bitcoin ETF seçeneklerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Avrupa’da daha geniş bir teklif yelpazesi ve ABD’de bitcoin ve ethereum ETF’lerinin yaygınlaşması dijital varlıkların geleceğine dair heyecanı arttırıyor.

Bununla birlikte, tüm bu gelişmelerin arasında düzenleyici belirsizlikler de mevcut. Özellikle SEC’in bazı kripto varlıkları menkul kıymet olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda süregelen tartışmalar, ürünlerin hızlıca benimsenmesini zorlaştırabilir.

Yine de tüm bu belirsizliklere rağmen, dijital varlık endüstrisi için geleceğin çok parlak olduğu düşünülüyor. VanEck’in Sigel, “Ortaya çıkacak yeni ürünlerin sınırı, insan yaratıcılığı olacaktır” diyerek sektördeki coşkuyu özetledi.