Bitcoin için kritik uyarı: Risk iştahı artmazsa düşüş sürebilir!
Bitcoin'in toparlanması için piyasalarda risk iştahının artması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, kripto para biriminin konsolidasyon sürecine girebileceğini söylüyor.
Donald Trump'ın başkanlık zaferi sonrası gösterdiği güçlü ivmeyi sürdüremeyen Bitcoin değer kaybı yaşadı ve düşüş yönünde işlem görüyor.
TABAN BULMASI VE KONSOLİDASYON GEREKEBİLİR
Trade Nation analisti David Morrison, Bitcoin’in toparlanabilmesi için bir taban bulması ve konsolidasyona girmesi gerektiğini ifade etti. Morrison, “Genel piyasa risk iştahında belirgin bir artış olmazsa bu süreç uzayabilir” değerlendirmesinde bulundu.
REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞ
Bitcoin, şu anda 93 bin 450 dolardan işlem görüyor. 17 Aralık'ta Trump’ın daha kripto dostu politikalar sunacağı beklentisiyle 108 bin 379 dolarla rekor kıran Bitcoin, kısa süreliğine 100 bin doların üzerine çıksa da bu seviyelerde tutunmayı başaramadı.
Etiketler: #bitcoin #Donald Trump #Kripto
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!
- Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı!