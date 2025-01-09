Bitcoin için kritik uyarı: Risk iştahı artmazsa düşüş sürebilir!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:11

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:11

Donald Trump'ın başkanlık zaferi sonrası gösterdiği güçlü ivmeyi sürdüremeyen Bitcoin değer kaybı yaşadı ve düşüş yönünde işlem görüyor.

TABAN BULMASI VE KONSOLİDASYON GEREKEBİLİR

Trade Nation analisti David Morrison, Bitcoin’in toparlanabilmesi için bir taban bulması ve konsolidasyona girmesi gerektiğini ifade etti. Morrison, “Genel piyasa risk iştahında belirgin bir artış olmazsa bu süreç uzayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞ

Bitcoin, şu anda 93 bin 450 dolardan işlem görüyor. 17 Aralık'ta Trump’ın daha kripto dostu politikalar sunacağı beklentisiyle 108 bin 379 dolarla rekor kıran Bitcoin, kısa süreliğine 100 bin doların üzerine çıksa da bu seviyelerde tutunmayı başaramadı.