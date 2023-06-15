Bitcoin Fed sonrası sert düşüşte

Yayınlanma: 15.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 15.06.2023 - 09:27

Fed dün akşam dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed'in sıkılaşma süreci haziran itibariyle son buldu.

Fed politika faizini yüzde 5-5,25 bandında sabit tuttu. Böylelikle 15 ayın ardından Fed ilk kez faizleri sabit tutma kararı aldı. Fed Başkanı Jerome Powell ise faizin bu yıl düşmeyeceğini, verilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin yüzde 4'e yakın düşüşle 24 bin 990 dolardan işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 24 bin 820 dolar, en yüksek de 26 bin 98 doları gördü.

Ethereum yüzde 6'ya yakın kayıpla 1646 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1630 dolar, en yüksek de 1750 dolar seviyesini gördü.

Binance Coin yüzde 6 oranında düşüşle 236 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 232,9 dolar en yüksek de 250,9 doları görmüştü.