Bitcoin'de doping: 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü!
Kripto paralarda hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, ABD’de borç limitini yükseltmeye ilişkin anlaşmaya varılmasıyla 28 bin seviyesinin üstünü görerek 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti.
Bitcoin, ABD’de borç limitini yükseltmeye ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından yatırımcı iyimserliğini artırmasıyla iki haftayı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.
Bitcoin, pazartesi günü sabah saatlerinde 28 bin seviyesinin üstünü test etti.
Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki borç tavanı anlaşması, küresel piyasalarda risk iştahına yardımcı oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- İşte ilk seçim sonuçları
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Her şey değişecek derken...
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı