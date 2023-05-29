Bitcoin'de doping: 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:27

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:29

Bitcoin, ABD’de borç limitini yükseltmeye ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından yatırımcı iyimserliğini artırmasıyla iki haftayı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Bitcoin, pazartesi günü sabah saatlerinde 28 bin seviyesinin üstünü test etti.

Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki borç tavanı anlaşması, küresel piyasalarda risk iştahına yardımcı oldu.



