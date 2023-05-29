2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bitcoin'de doping: 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü!

Kripto paralarda hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, ABD’de borç limitini yükseltmeye ilişkin anlaşmaya varılmasıyla 28 bin seviyesinin üstünü görerek 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:27
Bitcoin'de doping: 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü!
Abone Ol google-news

Bitcoin, ABD’de borç limitini yükseltmeye ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından yatırımcı iyimserliğini artırmasıyla iki haftayı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Bitcoin, pazartesi günü sabah saatlerinde 28 bin seviyesinin üstünü test etti.

Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki borç tavanı anlaşması, küresel piyasalarda risk iştahına yardımcı oldu.



bitcoin Kripto borç limiti

İlgili Haberler

Kripto paralarda son durum: Bitcoin'de düşüş devam ediyor

Kripto paralarda son durum: Bitcoin'de düşüş devam ediyor
ABD'de enflasyon nisanda geriledi: Altın, Bitcoin ve Euro yükseldi

ABD'de enflasyon nisanda geriledi: Altın, Bitcoin ve Euro yükseldi
Binance, Bitcoin çekimlerini son 12 saatte ikinci kez durdurdu

Binance, Bitcoin çekimlerini son 12 saatte ikinci kez durdurdu

En Çok Okunan Haberler