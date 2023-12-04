Bitcoin fiyatlarında sert yükseliş! 40 bin doların üzerine çıktı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:41

Kripto para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılının ilk yarısında faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesinden aldığı destekle yükselirken, Bitcoin fiyatları Nisan 2022 tarihinden bu yana ilk kez 41000 doların üzerine çıktı.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 41 bin 756 doları görürken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 6,99 oranında primle 41 bin 472 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 810 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 7,63 oranında kazançla 2 bin 248 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek 2 bin 260 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 9,83 yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,99 oranında değer kazanarak 1,54 trilyon dolara yükseldi.