10 milyon TL'lik vurgun... Kripto para çetesine operasyon!
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin, 35 mağduru toplamda 10 milyon 800 bin TL dolandırdığını tespit etti. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin para kazandırmak vaadiyle 35 kişiyi 10 milyon 800 bin lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.
Hızla harekete geçen ekipler, "Kırık Zincir Operasyonu"nu başlattı. 23 Kasım günü Bursa’da düzenlenen operasyonla şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Çetenin farklı gelir gruplarından yurttaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri lüks araçlar, evlerinde bulunan altın ve nakit paralar, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu.
26 Kasım’da Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakılırken E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. isimli üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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