Bitcoin için 10 bin dolar tahmini
Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bitcoin için bir sonraki hedefinin 10 bin dolar olduğunu belirtti. Bitcoin'e ilişkin kötümser tahminler devam ederken Deribit platformunda kullanım fiyatı 10 bin dolar olan satım opsiyonlarında artış görüldü.
Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius, Bloomberg'e Singapur’da verdiği röportajda Bitcoin için sonraki hedefinin 10 bin dolar olduğunu söylerken, “çok riskli olması nedeniyle” ne kendi parası ne de müşterilerinin parası ile dijital varlıklara yatırım yapmayacağını ekledi.
Bloomberg'e konuşan Mobius, “Yatırımcıların kriptoya olan inançları nedeniyle, kripto var olmaya devam edecek. FTX’in iflasına rağmen Bitcoin’in fiyatının bu seviyede kalabilmesi hayrete düşürücü” dedi.
Sam Bankman-Fried’in eski CEO’su olduğu FTX platformu ve onun kardeş şirketi Alameda Research’ün çöküşünün kripto piyasasını kaosa sürüklemesinin ardından, çöküş dalgasının diğer platformlara yayılması hakkındaki endişeler devam ediyor.
Bazı kripto yorumcuları, Bitcoin’de 69 bin dolar seviyesine olan yükselme gerçekleşmeden önce en son 2020’de görülen 10 bin dolar seviyelerini işaret ediyor.
Deribit platformunun verilerine göre, kullanım fiyatı 10 bin dolar olan Aralık sonu vadeli satım opsiyonlarının sayısı artış gösterdi. Bu durum, türev yatırımcılarının bu seviyenin test edileceğini tahmin ettiği anlamına geliyor.
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