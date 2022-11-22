Estonya’da 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı yapan 2 kişi tutuklandı
ABD, kripto piyasası üzerinden yüzbinlerce kişiyi dolandırarak 575 milyon dolarlık vurgun yapmakla suçlanan 2 kişinin Estonya’da tutuklandığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, kara para aklamakla ve kripto piyasayı üzerinden yüzbinlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan Estonya vatandaşı Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Estonya’nın başkenti Tallinn’de tutuklandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, 37 yaşındaki sanıkların 2015-2019 yılları arasında 575 milyon dolarlık (yaklaşık 10 milyar TL) dolandırıcılık yapmakla suçlandığı belirtilirken, Tallinn'de mahkemeye çıkarılan Potapenko ve Turogin’in ABD’ye iadeleri sağlanana kadar tutuklu kalacağı aktarıldı.
Öte yandan, Estonya Siber Suçlar Bürosu’nda görevli Oskar Gross, Estonya polisi ile ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aralarında 15 ABD’li yetkilinin de bulunduğu toplam 100 kişilik bir ekip ile çok kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ VE SANAL BANKA ÜZERİNDEN DOLANDIRDILAR
ABD Adalet Bakanlığı, Potapenko ve Turogin’in dünyanın dört bir yanındaki kişileri, kripto para madenciliğinde kullanılan “HashFlare” isimli sistem üzerinden sahte ekipman kiralama vaadiyle ve Polybius adlı sanal bankaya yatırım yapmaları halinde kar sözü vererek dolandırmakla suçlandıklarını bildirdi. Potapenko ve Turogin’in satın aldıkları en az 75 gayrimenkul ve 6 lüks aracı da paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.
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