Bitcoin’in 500 bin dolar hedefini dev banka ileri tarihe çekti!

Standard Chartered, Bitcoin fiyatının 500 bin doları aşacağı tarihe ilişkin beklentisini güncelledi. Banka, daha önce 2028 olarak açıkladığı hedef yılı 2030’a erteledi ve revizyonun üç yapısal değişiklikten kaynaklandığını belirtti.

BANKANIN TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRME NEDENLERİ

Standard Chartered’da dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick, 9 Aralık’ta yatırımcılara gönderdiği notta “Fiyat hareketleri bizi Bitcoin fiyat tahminlerimizi yeniden kalibre etmeye zorladı” ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme, Bitcoin’in 6 Ekim’de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 90 bin dolara düşmesinin ardından geldi.

ANALİSTLERE GÖRE DÜŞÜŞ NORMAL SEYİRDE

Analistlere göre düşüş sert görünse de ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının iki yıl önce devreye alınmasından bu yana bu tür geri çekilmeler olağan kabul ediliyor.

REVİZE ZAMAN ÇİZELGESİNİN ANLAMI

Standard Chartered’ın güncellenen zaman tahmini, Bitcoin’in fiyat hareketinin birçok analistin öngördüğünden daha sınırlı bir yükseliş eğilimi gerektirdiğine işaret ediyor.