Bitcoin ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (13 Mayıs 2022)
Dün, 27 bin doların da altını test ederek Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, düşüş trendin kırarak tekrar 30 bin doların üzerini gördü.
Bir süredir küresel hisse senedi piyasalarına paralel olarak hareket eden Bitcoin, dün 16 ayın en düşük seviyesini görerek 27 bin doların altını test etmesine rağmen bugün tekrar yüzde 6'lık yükselişle 30 bin doların üzerine çıktı.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Saat 11.08 itibarıyla Bitcoin yüzde 7.8 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 30 bin 264 dolar olurken, 7 günlük grafiğe bakıldığında yaklaşık yüzde 17 değer kaybı görülüyor.
ETHEREUM KAÇ DOLAR?
Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizerek pozitif yönlü hareket etti. ETH'nin fiyatı yaklaşık yüzde 6 yükselerek 2.056,23 dolara çıktı.
Ethereum'da da 7 günlük grafiğe bakıldığında yüzde 24 değer kaybı görülüyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin grafiğine bakıldığında da yüzde 17,21'lik bir artış görünüyor.
Dogecoin bu artış ile birlikte 0,091236 centten işlem görüyor.
7 günlük tabloya bakıldığında ise yüzde 29'luk bir değer kaybı var.
LUNA İŞLEMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Kripto piyasadaki yükselişin aksine LUNA'nın düşüşü durmuyor.
0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aştı.
Binance, LUNA işlemlerinin geçiçi olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.
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