Kripto paralarda son durum: Bitcoin 16 ayın en düşüşük seviyesinde! (12.05.2022)

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:24

Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ; verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 27 bin doların altını test etti. Böylelikle Bitcoin'de Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.

Ethereum de 2 bin doların altına geriledi. Son günlerde yaşadığı çok hızlı düşüşle dikkat çeken Luna da 27 sente kadar geriledi.

KRİPTO PARALARDA GÜVEN KIRILGANLAŞTI

Kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.

Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.

UST'nin arkasındaki vakıf 1,5 milyar dolarlık fonlama ararken, UST 20 sent ile 90 sent arasında işlem gördü. Fakat dolar ile pariteye henüz ulaşamadı.

UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.