Bitcoin piyasasında 'aşırı korku' hakim: Fiyatlar kritik sınırda!

Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesiyle birlikte Bitcoin fiyatı bu sabah 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin, gün içinde 70 bin 612 doları test ederken, şu sıralarda düne göre yüzde 2,6 kayıpla 70 bin 715 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında diğer büyük varlıklarda da düşüş dikkat çekiyor. Ethereum yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.100 dolara inerken, Solana fiyatı 90 dolar seviyesini gördü.

BİTCOİNDE TARİHSEL SEVİYELER HATIRLANDI

Bitcoin, 70 bin dolar civarındaki seviyeleri en son ABD’de Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazandığı 6 Kasım tarihinde görmüştü. Trump’ın kripto varlıklara destek veren yaklaşımının ardından Bitcoin hızlı bir yükseliş sürecine girmiş ve 14 Ağustos 2025’te 124 bin 457 dolarla zirveye çıkmıştı.

Ancak bu yükselişin ardından gelen satışlarla birlikte Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 19, son bir yıl içinde ise yüzde 30 oranında geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA “AŞIRI KORKU” HAKİM

Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier’da İş Geliştirme Başkanı Andrew Tu, piyasalardaki sert satışlara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü. Bitcoin için 72 bin dolar tutmazsa, 68 bin doları ziyaret etmemiz ve potansiyel olarak başlangıç rallisinden sonra 2024'ün düşük seviyelerine geri dönmemiz oldukça olası

65 BİN DOLARA DÜŞÜŞ OLASILIĞI FİYATLANIYOR

Bitcoin fiyatı, Trump’ın seçimi kazanmasından bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaşırken, tahmin piyasaları daha fazla değer kaybı riskine işaret ediyor.

Bloomberg News’un haberine göre, tahmin platformu Polymarket’te Bitcoin’in bu yıl 65 bin dolara düşme olasılığı yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Bitcoin’in yılı 55 bin doların altında tamamlama ihtimali yaklaşık yüzde 60’a yükselirken, 100 bin dolara geri dönüş sağlayacak bir toparlanma olasılığı ise yıl başındaki yüzde 80 seviyesinden yüzde 54’e geriledi.

PİYASALARDA DÜŞÜŞ HİSSİYATI ÖNE ÇIKIYOR

Marex’ten Ilan Solot, Bitcoin’in son dönemde güvenli liman özelliği gösterememesine dikkat çekerek, "Temelde şu anda piyasalardaki düşüş hissiyatını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Pantera Capital’in kurucusu Dan Morehead ise yaşanan sert düşüşlerin özellikle kaldıraçlı işlemler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: