Bitcoin sert çakıldı: Trump'ın açıklamaları piyasayı sarstı! 80 bin doların altına düştü...

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:45

Kripto piyasalarında ticaret savaşı endişeleri artarken, Bitcoin 80 bin doların altını test ederek son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum ise 2 bin 100 dolara kadar düştü.

GÜMRÜK TARİFELERİ AÇIKLAMALARI PİYASALARI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’dan ABD’ye uyuşturucu akışının devam etmesi nedeniyle bu ülkelere yönelik gümrük vergilerinin 4 Mart itibarıyla uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Çin’e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Trump’ın açıklamaları sonrası riskli piyasalarda satış dalgası hız kazandı ve kripto piyasaları sert düşüş yaşadı. Bitcoin, haftanın son işlem gününde yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 80 bin doların altına indi. Hafta başından bu yana yaşadığı kayıp yüzde 20’ye yaklaşan Bitcoin, 11 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Lider kripto para birimi, 20 Ocak'ta gördüğü 109 bin dolarlık zirveden itibaren yüzde 27 değer kaybetti. Ethereum ise 2 bin 100 doların altını test ederek Aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

ZİRVEDEN DİBE

Trump’ın 8 Kasım’daki seçim zaferinin ardından başlayan ralliyle 109 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, o seviyeden bu yana yüzde 27 düşüş yaşadı. Trump’ın politikalarına yönelik belirsizliklerin riskli varlıklardan kaçışı hızlandırmasıyla Bitcoin fiyatı 79 bin 650 dolara kadar geriledi.

Bitcoin, son verilere göre yüzde 4,4 kayıpla 80 bin 551 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise sabah saatlerinde 2 bin 128 dolara kadar geriledikten sonra şu sıralar yüzde 5,67 düşüşle 2 bin 154 dolardan alıcı buluyor.

Bitgo’nun APAC’daki tezgah üstü ticaret direktörü Stefan von Haenisch, “Makro ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bulunduğumuz noktada olmamız sürpriz değil” yorumunu yaptı. Tüccarlar, Trump’ın kripto piyasalarına yönelik somut adımlar atmasını bekliyor.