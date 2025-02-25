Bitcoin'de sert düşüş: O seviyenin altına geriledi!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:03

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:03

Bitcoin, son dönemde önemli bir değer kaybı yaşadı ve kritik destek seviyelerinin altına inerek 90 bin doların altına düştü. 100 bin dolar seviyesinden uzaklaşan Bitcoin, kısa vadeli yatırımcıların (STH'ler) hareketlerinden etkileniyor. STH'lerin karlılık seviyesini gösteren SOPR göstergesi, satış baskısının artabileceğini ve Bitcoin fiyatının daha da düşebileceğini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar için ek kayıplara yol açabilir.

87 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Bitcoin, saat 13.25'te 86 bin 917 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak şu anda 88 bin 212 dolar seviyesinde işlem görüyor.

FİYAT DÜŞÜŞÜ SÜREKLİLİK GÖSTEREBİLİR

Bitcoin’in fiyatı şu anda 88 bin 449 dolar seviyelerinde işlem görmekte ve bu, Kasım 2024’ten bu yana gördüğü en düşük seviyedir. Son 24 saat içinde yüzde 8’lik bir değer kaybı yaşandı. Bu çöküş, Bitcoin’in son bir aydır sürdürdüğü düşüş trendinin desteğini kaybetmesine neden oldu. Eğer Bitcoin 87 bin 41 dolarlık desteğin üzerinde kalabilirse, fiyat toparlanabilir.

YENİ DESTEK SEVİYESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ancak, Bitcoin 87 bin 41 dolarlık desteği kaybederse, satış baskısının artması ve Bitcoin’in 85 bin dolara kadar düşmesi olasılığı bulunuyor. Böyle bir düşüş, mevcut toparlanma beklentisini geçersiz kılabilir ve yatırımcılar için uzun süreli bir düşüş trendine yol açarak daha fazla kayba neden olabilir.