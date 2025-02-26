Bitcoin'deki düşüş diğer coinleri de vurdu! O coine sahip olanların parasının yarısı bir ayda buhar oldu!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:38

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:38

Lider kripto para birimi Bitcoin, 90 bin doların altına gerileyerek yatırımcıları tedirgin etti. Düşüşün ana sebebi olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde ısrarcı tutumu gösteriliyor.

Günün erken saatlerinde 86 bin dolar seviyesine kadar düşen Bitcoin, kısa süreli bir toparlanma yaşasa da Trump yönetiminin Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifeleri sürdürme kararı nedeniyle baskı altında kaldı. Yatırımcılar, tarifeleri enflasyonu artırıcı bir faktör olarak görürken, bu durum olası faiz indirimlerini de engelleyebilir. Faiz indiriminin gecikmesi, Bitcoin gibi getirisi olmayan riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

BITCOIN’DE SON DURUM

Yıl içinde en yüksek seviyesi: 106.149 dolar

106.149 dolar Şu anki fiyat: 87.648 dolar

87.648 dolar Yıl genelinde: Yüzde 6,09 düşüş

Yüzde 6,09 düşüş Son 1 ayda: Yüzde 14,53 düşüş

Yüzde 14,53 düşüş Son 1 haftada: Yüzde 8,31 düşüş

Yüzde 8,31 düşüş Bugün: Yüzde 1,04 düşüş

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşlerden popüler altcoinlerden Solana (SOL) da nasibini aldı. Bitcoin’in 90 bin doların altına gerilemesiyle birlikte altcoin piyasasında da büyük kayıplar yaşanırken, Solana’nın fiyatı yılın zirve seviyesinden yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

SOLANA’DA SON DURUM

Yıl içinde 261,99 dolar seviyesine kadar yükselen Solana, son düşüşlerle 137,19 dolar seviyesine kadar geriledi. Son dönemde Solana'daki düşüş oranları şöyle:

Yıl genelinde: Yüzde 27,65 düşüş

Yüzde 27,65 düşüş Son 1 ayda: Yüzde 43,16 düşüş

Yüzde 43,16 düşüş Son 1 haftada: Yüzde 19,27 düşüş

Yüzde 19,27 düşüş Bugün: Yüzde 5,16 düşüş

Solana’daki bu sert kayıplar, yatırımcıların endişelerini artırırken, kripto piyasasındaki genel belirsizlik de fiyat hareketlerini etkiliyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Solana’daki gerilemenin temel nedenlerinden biri, Bitcoin’de yaşanan sert düşüşler. Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde ısrarcı tutumu nedeniyle 86 bin dolar seviyesine kadar düştü. Kripto piyasasında genel olarak Bitcoin’in yönü belirleyici olurken, büyük çaplı düşüşler altcoinlerde daha sert yankı buluyor.

SOLANA TOPARLANABİLİR Mİ?

Analistler, Solana’nın geleceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir grup, 260 dolarlık direnç seviyesinin aşılması halinde yükselişin hızlanabileceğini ve fiyatın 300 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Ancak bazı uzmanlar, piyasa oynaklığı ve düzenleyici belirsizlikler nedeniyle güçlü bir toparlanmanın zor olabileceğini belirtiyor.

Solana’nın yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde Bitcoin’in seyrine ve piyasa dinamiklerine bağlı olacak.