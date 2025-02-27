Bitcoin'de düşüş devam ediyor: Kripto piyasası 810 milyar dolar kaybetti!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:31

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:31

Bitcoin’in fiyatı, geçen gece 83 bin 789 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 86 bin 181 dolara yükselmiş olsa da, ay başından bu yana yüzde 15,54 değer kaybetti. Kripto para piyasası, Trump'ın seçim zaferinin ardından yaşanan coşkunun sona ermesiyle birlikte hızla değer kaybetmeye devam ediyor.

Son haftalarda küresel kripto para piyasalarından 810 milyar doların silindiği bildirildi. Bu düşüş, yatırımcıları etkileyen büyük bir satış dalgasının ve sektördeki güven kaybının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ayrıca, şimdiye kadarki en büyük kripto para hırsızlığının da etkisiyle, diğer tokenler çok daha büyük kayıplar yaşadı.

KRİPTO PİYASASINA İLGİ ZAYIFLADI

Kripto para piyasasına olan ilgi, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği büyük reformların beklenenden daha yavaş hayata geçirilmesi nedeniyle zayıfladı. Bu durum yatırımcılar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Xapo Bank’tan yatırım müdürü Gadi Chait, “Kripto yanlısı büyük politikaların beklenenden daha yavaş hayata geçirilmesi hayal kırıklığına yol açtı” diyerek süreci değerlendirdi.

CoinMarketCap verilerine göre, kripto sektörünün toplam piyasa değeri ocak ayındaki zirve noktasından itibaren 810 milyar dolar düştü. 31 Ocak'ta 3,62 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri, bugün itibarıyla 2,81 trilyon dolara geriledi. Son 24 saatlik kayıp ise yüzde 4,35 olarak ölçüldü.

Bitcoin’in toplam piyasa değeri son 7 günde yüzde 12,68 düşüş gösterdi ve 1,68 trilyon dolara geriledi. Ethereum’un değeri de yüzde 15,9 düşüşle 278,26 milyar dolara indi. Bloomberg verilerine göre, derinleşen çöküş, kripto fiyatlarının geçtiğimiz yıl rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan araçlardan rekor bir çıkışa yol açtı. Yatırımcılar, Trump’ın gümrük vergileri kararlarının ardından riskli varlıklardan, kripto dahil olmak üzere kaçmaya başladı.

Chait, “Trump yönetiminin kripto duruşuna ilişkin beklentilerde bir yeniden ayarlama oldu” diyerek, bu durumun piyasalarda yarattığı etkiye dikkat çekti.