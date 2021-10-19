Bitcoin son 6 ayın zirvesine ulaştı

19 Ekim 2021 Salı, 11:11

Kripto para birimi Bitcoin, vadeli işlemler yapacak borsa yatırım fonlarının (ETF) borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının kripto para varlıklarına daha fazla yatırım çekebileceği konusunda yatırımcıların beklentiye girmeleriyle altı aylık zirvesine ulaşarak rekor seviyesine yaklaştı.

REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Asya'daki işlemlerde yüzde 1.5 artışla 62 bin 991 dolara çıkarak Nisan'da ulaştığı 64 bin 895 dolarlık rekor seviyeden bu yana olan en yüksek seviyeye çıktı.

YÜZDE 40 ARTTI



Bitcoin, çoğu hazırlık safhasında olan bitcoin ETF'lerinin, emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen milyarlarca doların sektöre akışını sağlayacağı beklentileriyle Ekim ayında yaklaşık yüzde 40 arttı.

ProShares'in Bitcoin Strateji ETF'sinin BITO koduyla (bugün) Salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

OLUMLU BİR SİNYAL



Analistler, ProShares'in EFT'sinin doğrudan bitcoin yatırımları yapmayacağını, Chicago vadeli işlemler borsasında işlem yapacağını ve bu nedenle bunun sektöre fon akışı konusunda hemen bir etkisinin olmayabileceği belirttiler. Fakat spekülatörler bitcoin EFT'lerinin işlem görmeye başlamasının spot fiyatlar için olumlu bir sinyal olduğu konusunda beklentiye girmekteydiler.