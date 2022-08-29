Bitcoin tekrar 20 bin dolar altında

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:17

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın parasal sıkılaşmanın devam edeceği mesajının kripto para birimleri üzerinde baskı oluşturmasının ardından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 1 aydan fazla bir süredir ilk kez 20 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 düşerek 953 milyar doların altına indi.

Bitcoin, 18 bin 905 dolara kadar düştüğü 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 20 bin doların altına gerilerken TSİ 11.50’de 19 bin 836 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 6’ya yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 380 milyar doların altına indi.

YÜZDE 72 DEĞER KAYBI

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 72 değer kaybetti. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'den fazla değer kaybederek 1.447 dolar seviyesine indi.

Bitcoin ve diğer kripto varlıkları içerideki riskler nedeniyle şu anda dünya genelinde artan faiz oranlarıyla gelen baskı nedeniyle değer kaybediyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların kripto para birimleri baskıladığını belirtti.