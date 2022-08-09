ABD Hazine Bakanlığından kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'e yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren ve kuruluşundan bu yana 7 milyar doları aşkın kripto parayı aklamak için kullanılan Tornado Cash'i yaptırım listesine aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tornado Cash'in bilgisayar korsanlarının siber suçlardan elde edilen gelirleri aklamalarına yardımcı olduğu iddia edildi.
Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), 2019'daki kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para birimini aklamak için kullanılan kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.
Tornado Cash'in, ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'lilerin bununla işlem yapmasının engelleneceği aktarılan açıklamada, Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubu Lazarus Group'un da Tornado Cash aracılığıyla en az 455 milyon dolar akladığı belirtildi.
ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT
Açıklamada, suçlulara yardım eden kripto para birimi karıştırıcılarının ABD'nin ulusal güvenliği için tehdit olduğu vurgulanarak, karıştırıcıların yasa dışı amaçlarla kullanımının araştırılmaya devam edileceği ve Hazine Bakanlığının yetkilerini sanal para ekosistemindeki yasa dışı finansman risklerine yanıt vermek için kullanacağı ifade edildi.
Tornado Cash, Ethereum'da kaynak ve hedef adresler arasındaki zincir üstü bağlantıyı keserek işlem gizliliği sağlıyor. Tornado Cash gibi karıştırıcılar, genellikle yasa dışı aktörler tarafından para aklamak için kullanılıyor.
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