Bitcoin ve altcoinlerde belirsizlik sürüyor: Piyasalar ne yöne gidiyor?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:56

Küresel piyasaların belirsizliklerle başladığı 2025 yılının ilk çeyreği geride kalırken, kripto para piyasalarının genel performansı da netleşti. Bitcoin’in değer kaybettiği bu dönemin, son altı yılın en zayıf çeyrek performansı olarak kayıtlara geçtiği görülüyor. İkinci çeyrekte dalgalanmanın devam ettiği piyasada, yatırımcılar riskli varlıkların geleceğine odaklanmış durumda. Kripto paraların güvenli limanı mottosuyla hizmet veren yerli platform CoinTR, yılın ilk çeyreğine dair değerlendirmesini paylaştı.

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “ABD’de yeni yönetimin yaklaşımı hem iş dünyasını hem de küresel piyasaları şaşırtıyor. Trump yönetiminin ticaret ortaklarına ve diğer ülkelere uygulayacağını duyurduğu tarifelere dair belirsizlik, kripto varlık piyasasında kayıpları da beraberinde getiriyor” dedi.

'DUYGUSAL KARARLARDAN KAÇINMAK ÖNEMLİ'

Başta Çin olmak üzere ABD ile ticaret ilişkisi olan ülkelere uygulanacağı duyurulan tarifelerin yalnızca hisse senetlerinde değil, kripto varlık tarafında da sert fiyat hareketlerine neden olduğunu belirten Eşelioğlu, ABD’deki durgunluk endişeleri ve Fed’in tarife politikalarının enflasyonu yükselteceği yönündeki açıklamalarının da bu düşüşü tetiklediğini söyledi.

Bitcoin’in yalnızca ikinci çeyreğin ilk haftasında ciddi bir değer kaybı yaşadığını vurgulayan Eşelioğlu, “İkinci çeyreğe kripto piyasası yine dalgalı bir başlangıç yaptı. Ancak yatırımcıların bu dönemlerde piyasayı iyi analiz etmesi ve duygusal kararlar almaması çok önemli. Küresel ölçekte yatırımcılar, uzmanlar ve fon yöneticileri, tarife konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gelen haberlerin etkisiyle piyasalar hızla tepki verebiliyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde tarifelerin erteleneceği yönündeki haberin ardından Beyaz Saray’dan gelen yalanlama, piyasalarda sert dalgalanmaya yol açtı. Hafta sonu duyurulan bazı muafiyetler ise bu haftaya biraz daha sakin bir hava katabilir. Bitcoin hafta sonunu belirli bir fiyat aralığında tamamladı” ifadelerini kullandı.

TİCARET GERİLİMİ PİYASALARI SERT ETKİLİYOR

İkinci çeyreğin başında da küresel piyasalarda tarife kaynaklı endişelerin etkili olduğunu dile getiren Ali Eşelioğlu, çeşitli ülkelerin borsalarında yaşanan düşüşlerin bu endişeyi pekiştirdiğini aktardı. ABD borsalarının da art arda değer kaybettiğini belirten Eşelioğlu, söz konusu gelişmelerin kripto piyasası üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen dijital varlık dünyasında olumlu gelişmelerin sürdüğünü belirterek, Ripple’a dayalı yeni bir yatırım ürününün işlem görmeye başlamasını ve altcoin ETF başvurularını örnek gösterdi. Ayrıca milyar dolarlık birleşmeler ve yatırımların sürdüğünü vurguladı ve blokzinciri ile Web3 adaptasyonunun bu koşullardan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade etti.

'ALTCOIN’LER BÜYÜMEYİ, BITCOIN KORUMAYI HEDEFLİYOR'

Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

“Bu ortamda birçok analist odağını geleneksel sektörlere ve küresel ticarete çevirmiş durumda. Kısa vadede ABD’deki ticaret adımlarının enflasyonu artırması ve büyümeyi yavaşlatması bekleniyor, bu da kripto varlık piyasalarında dalgalanmayı sürdürebilir. Ancak uzun vadede yaşanabilecek istikrarsızlık, Bitcoin’in güvenli liman olarak konumunu güçlendirebilir. Yeni nesil altcoin projeleri ise büyüme temelli oldukları için, olası toparlanma süreçlerinde daha güçlü bir hikaye ve kurumsal finans desteğine ihtiyaç duyacak.”