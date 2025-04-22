Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı geliyor: Yeni projenin detayları paylaşıldı!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:51

Aile yılı kapsamında geliştirilen yeni bir projeyle, ev kadınlarının sosyal güvence kapsamına alınarak emeklilik hakkı elde etmeleri amaçlanıyor. Proje, Aile Koruma Kalkanı paketi çerçevesinde şekilleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Projeden, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları yararlanabilecek. Ayrıca, bu haktan faydalanmak için daha önce sigortalı bir işte çalışmış olma şartı bulunmayacak.

DEVLET DESTEĞİYLE PRİM ÖDEMELERİ KOLAYLAŞACAK

Projede dikkat çeken bir diğer önemli nokta, devletin sağlayacağı mali destek. Ev kadınlarının yatıracağı primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu durum, emeklilik için gerekli olan 15 yıl boyunca, bugünün asgari ücreti baz alındığında yaklaşık 500 bin TL’lik bir devlet katkısı anlamına geliyor.

PRİM ÖDEMELERİ DÜZENLİ YAPILACAK

Başvuru yapan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden kaydolacak ve BAĞ-KUR kapsamına dahil olacak. Kadınlar, kendi işini yapan bir birey gibi düzenli prim ödemelerini gerçekleştirecek. Ödemeler, internet üzerinden yapılabilecek.

ÇOCUK SAHİBİ KADINLARA YIPRANMA PAYI VE ERKEN EMEKLİLİK

Projede ayrıca çocuk sahibi kadınlar için yıpranma payı uygulaması ve erken emeklilik avantajı sağlanması planlanıyor. Bu esneklik, özellikle annelere yönelik bir destek sağlayacak.

Henüz hazırlık aşamasında olan bu proje, hayata geçerse ev kadınları için tarihi bir adım olacak. Hem sosyal güvence hem de devlet destekli emeklilik hakkı sunacak sistemin detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.