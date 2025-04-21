Piyasalarda yeniden Bitcoin rüzgarı esiyor: ABD'deki gelişmeler kriptoyu hareketlendirdi!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:52

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma girişimlerine ilişkin yeniden gündeme gelen endişeler dolarda değer kaybına neden olurken Bitcoin, "Kurtuluş Günü" olarak bilinen vergi beyan döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

YENİDEN O SEVİYENİN ÜZERİNDE

Bitcoin, pazartesi sabahı Singapur’da yaklaşık yüzde 3 yükselerek 87.600 doların üzerine çıktı.

KRİPTODA TOPARLANMA SİNYALLERİ

Bu yükselişle birlikte Bitcoin, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı karşılıklı gümrük vergilerinin ardından yaşanan kayıpların büyük bölümünü telafi etti ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri verdi.