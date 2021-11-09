Bitcoin ve Ethereum'da son durum: Rekor kırıldı
Bitcoin 68.530, Ethereum ise 4.822 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.
Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin, bu sabah 68.530 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü ve son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.
Aynı şekilde Ethereum da 4.822 dolarla rekor düzeye yükseldi. Ethereum, günlük yüzde 2'lik bir yükseliş kaydetti.
Analistler yükselişte küresel ölçekte artan enflasyon baskılarının etkili olduğunu belirtiyor.
Hem getiri hem de güvenli arayış içerisindeki yatırımcı son dönemde kripto paralara sarıldı.
AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 22
Bu sebeple son 1 ayda Bitcoin yüzde 22, Ethereum ise yüzde 35 değer kazandı.
Son yükselişlerle beraber kripto para piyasasının büyüklüğü 2 trilyon 937 milyar dolara ulaştı.
Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 82'i son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.
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