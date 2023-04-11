Bitcoin zirveyi gördü: Psikolojik sınırı aştı!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:49

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:49

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bankacılık krizi nedeniyle faiz artırım döngüsünü sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların riskli varlıklarda iştahını artıracağı öngörüsüyle kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, 10 ay sonra yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Yarın açıklanacak ABD enflasyon verileri piyasalar açısından kritik olurken, kripto para piyasaları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

BİTCOİN ZİRVEDE

Ekonomim'den Şenay Zeren'in haberine göre popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıkarken, en yüksek 30 bin 468 dolar seviyesine kadar tırmandı.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,69 oranında yükselişle 1915 dolarda hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1882 doları, en yüksek ise 1933 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 6’ya yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,50 oranında değer kazanarak 1,24 trilyon dolara yükseldi.

HEDEF 40 BİN DOLAR

Bitcoin'in 9 Haziran'dan bu yana ilk kez 30 bin seviyesini gördüğünü aktaran Kripto Para Analisti Beste Naz Süllü, "Bunun önemli nedenleri makro ve siyasi taraftan geliyor. Öncelikle ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakıldığında ABD’de resesyonun o kadar da sert geçmeyeceği ve öteleneceği fiyatlaması pozitif hava yarattı. İkinci olarak ise, ABD’nin Binance üzerinden Çin’le karşı karşıya gelmesi ve Hong Kong’un yeni dijital para birimlerinin merkezi yapılması isteği ile Asya tarafında Bitcoin’e yönelik para akışı yaşattı" dedi.

Hedefin 40 bin dolar olduğunu aktaran Süllü, "ABD’de Bitcoin dışında her şeyi menkul kıymet olarak kabul eden tavırla altcoinler Bitcoin kadar çıkamazken, herkes bu nedenle Ripple-SEC davası sonucunu bekliyor. Yaz ayları başına kadar Bitcoin’de 40 bin dolar seviyesini hem oluşan bayrak ve TOBO formasyonlarıyla teknik olarak hem de para girişlerinin artacağı düşüncesi ile beklemekteyim" ifadelerini kullandı.

Stablecoin girişlerinde önemli bir yükseliş olmasa da metamask üzerinden kredi kartı entegrasyonu hem borsa güvensizliğini ortadan kaldırırdığını belirten Süllü, bunun daha az zahmetle kripto para alınmasını sağlayağını aktardı.

30 BİN 100 DOLARDAN ALICI BULUYOR

Bitay Araştırma Analisti Alper Samet Yorak, Bitcoin'nin gördüğü zirveyi şöyle değerlendirdi:

"2022 yılının haziran ayından bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesini aşan ve 2023 yılı başından bu yana yükselişi yüzde 70’i bulan Bitcoin, bir süredir zihinlerde yer alan 30 bin dolar psikolojik engelini de şu aşamada kaldırmış gözüküyor. Genel olarak yatırım araçları sakin seyrini sürdürürken Bitcoin’in yükseliş performansı göstermesi de dikkat çeken bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve piyasaya yeni kaynak girişleri olduğu görülüyor. Bir süredir 1 trilyon 100 milyar dolar büyüklüğe sahip olan kripto para piyasası, Bitcoin’in 30 bin dolar seviyesini aşmasıyla 1 trilyon 290 milyar dolara yükselerek 2023 yılının rekorunu kırdı

"BİRÇOK ALTCOİN BİTCOİN'İN YÜKSELİŞİNE EŞLİK EDEMİYOR"

Bununla birlikte altcoinlerde ise fazla bir hareket gözlenmiyor. Son bankacılık krizinden bu yana Bitcoin’in yaşadığı yükseliş sırasında da geri kalan altcoinler, bugünkü Bitcoin yükselişine de pek fazla eşlik etmiyor. Bunun en büyük sebebi Bitcoin’in yükselişine bağlı olarak dominasyonda da kayda değer bir yükseliş yaşanması. Yine 2022 yılı haziran ayından bu yana ilk kez Bitcoin dominasyonu yüzde 48 seviyesini aştı ve altcoinler üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Birçok altcoin, Bitcoin’in yükselişine eşlik edemezken Bitcoin paritelerinde ise ciddi düşüşler yaşanıyor."