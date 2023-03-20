Kriptoda bahar havası sürüyor: Bitcoin de son durum (20 Mart 2022)

Bitcoin bankacılık sektöründeki endişelerin dağılmaya başlaması, Fed'in daha temkinli bir patika izleyeceği beklentileriyle yükseliş kaydetti. 10 günde yüzde 35 yükselen Bitcoin, 9 ayın zirvesine yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:22
Kriptoda bahar havası sürüyor: Bitcoin de son durum (20 Mart 2022)
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Bitcoin bankacılık sektöründeki sarsıntıları atlatması sonrası faizlerde nihai indirimlere ilişkin fiyatlamalarıyla geçtiğimiz hafta Bitcoin'de önemli bir ralli yaşanmasına yol açtı.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin 28 bin 474 dolara kadar yükselerek son dokuz aylık dönemin zirvesine yaklaştı.

Bitcoin’de son 10 günlük yükseliş oranı yüzde 35’i aştı.

İkinci büyük kripto para olan Ethereum da dün 1846 dolarla yedi ayın zirvesini gördü. Ethereum'daki haftalık yükseliş ise yüzde 9.8 oldu.

 

 


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