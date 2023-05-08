Binance, Bitcoin çekimlerini son 12 saatte ikinci kez durdurdu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:41

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:43

Binance, çok sayıda işlemin bekliyor olması nedeniyle Bitcoin çekme emirlerinin gerçekleştirilmesini bu sabah Türkiye saati ile 04.13'te bir kez daha durdurdu.

Bitcoin çekme emirlerinin gerçekleştirilmesi son 12 saat içinde ikinci kez durmuş oldu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Binance, "Bitcoin çekme işlemleri büyük miktarda bekleyen işlem olmasından kaynaklı olarak durduruldu ve ekibimiz hali hazırda sorunu çözmek için çalışıyor ve BTC çekme işlemlerini mümkün olan en kısa zamanda yeniden açacak" dedi.

Binance Bitcoin geri çekme işlemlerini dün akşam saatlerinde de 90 dakika süre ile durdurmuştu.

Bitcoin şu sıralarda 24 saat öncesine göre düşüşle 27 bin 896 dolar seviyesinden işlem görüyor.



