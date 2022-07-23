Bitcoin’de manipülasyon sinyalleri

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:48

Musk’ın şirketi Tesla’nın açıkladığı 2022 ikinci çeyrek finansal tablolarında şirketin portföyünde 2021 sonunda bulunan 43 bine yakın Bitcoin’in toplam piyasa değeri de o gün itibariyle 1 milyar 990 milyon dolar seviyesindeydi. Tesla’nın açıkladığı 30 Haziran 2022 bilançosunda ise toplam Bitcoin varlığının yüzde 75’ini elden çıkardığı öğrenildi. Hesap basit, bu durumda Tesla’nın elinde 10 bin 750 Bitcoin kaldı. Ve bunların toplam piyasa değeri de bugünkü fiyatlardan 252 milyon dolar. Tesla’nın toplam Bitcoin satışlarından elde ettiği nakdin ise 936 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre, bu durumda Tesla Bitcoin’lerini ortalama 29 bin 23 dolardan nakde çevirmiş durumda. Haberin duyulmasıyla birlikte 24 bini zorlamaya çalışan Bitcoin’de yine bir satış baskısı başladı. Anından Elon Musk’tan açıklama geldi: “Satışlarımızın sebebi Çin’deki Kovid önlemlerine ilişkin belirsizlik. Nakit pozisyonumuzu en üst düzeye çıkardık.” Musk, ileride Bitcoin pozisyonunu yeniden artırabileceğini, Dogecoin portföyünden ise hiçbir satış yapmadıklarını da ekledi.

MUSK’IN 2021 SONUNDAN BUGÜNE GERÇEK RAKAMLARLA BTC PORTFÖYÜ

Açıklamaların her bir cümlesi buram buram spekülasyon, hatta manipülasyon kokuyor. Gelin size Elon Musk’ın sıcak cüzdanının adresini net olarak bilmesek de Musk tarzında bir balinanın 2021 sonundan bugüne gerçek rakamlarla BTC portföyündeki hareketlerine bakalım (Aşağıdaki grafikten görebilirsiniz). Bitcoin balinası cüzdanının adresi bc1q4jchcr- 7nla277su5lpjzttxp3xg5j8wds5lcwg. PAHALIDAN SAT UCUZDAN FAZLASINI KOY Bu cüzdan 31 Aralık 2021’de piyasa değeri (46 bin dolarlık BTC kurundan) 919 milyon dolar olan 19 bin 976 adet BTC’ye sahipti. İlerleyen 13 gün içerisinde portföyündeki BTC’lerin yüzde 75’ini satan bu cüzdan, 625 milyon dolar nakde geçti. Ardından portföyünü yeniden 2.4 katına 37 bin dolar ortalama maliyetten çıkardı. Bu 8 günde gerçekleşti. Ve bunun için harcadığı para sadece 284 milyon dolardı. Hesabından tuttuğu nakdi bir kenara yazalım 341 milyon dolar. Aynı balina yeniden satmaya başladı ve portföyünün bu defa yarısını sattı. Bu da 5 günde gerçekleşti. Nakde geçirdiği miktar 238 milyon dolar. Bu süreç böyle sürekli olarak devam etti. Her gün onlarca agresif alım-satımlar yaşandı. Özetlemek gerekirse bu Bitcoin balinası bugüne kadar geçen sürede Bitcoin’in 34 bin dolardan 44 bin dolar gittiği şubat-mart döneminde portföyünü 8000 Bitcoin’den 952 Bitcoin’e düşürdü. Ardından 46 bin dolar gitmeden önce de 25 bin Bitcoin’e çıkardı. BTC 20 bin doların altında inmeden önce de 4 Bitcoin’e kadar indi. Bugün ise yeniden 28 bin Bitcoin’e sahip. Kenarda milyar dolardan fazla nakdi bulunan bu balina, 229 milyon dolar daha ucuza ilk portföyünden çok daha fazlasına sahip.

BÜYÜK ZARARA NEDEN OLUYOR

Bu kadar rakamın manası ne? Elon Musk gibi kişilerin (balina örneğimizde olduğu gibi) kripto para piyasasında olması her ne kadar derinlik ve Bitcoin’in kurumsal kabullenilmesi açısından bireysel yatırımcıya faydalıysa da Twitter örneğinde de son Bitcoin düşüşlerinde de gördüğümüz üzere manipülatif çok daha büyük zararlara neden oluyor. Musk’ın aslında yaptığı açıklamaların çok daha öncesinde pozisyon değişikliği yaptığının örneğini defalarca gördük. Bugün Tesla’nın Bitcoin cüzdanının 19 bin dolar fiyatlardan yeniden eski seviyesine gelmediğinin bir garantisi var mı? Musk’ın Bitcoin’de yeniden beklenti yaratacak bir roket emojisini Twitter hesabından birkaç hafta içerisinde atması da mümkün. Bu da Musk’ın çoktan BTC pozisyonunu geri aldığının bir göstergesi olacaktır. Bu nedenle Musk tarzı manipülasyonlara çok ama çok dikkat. Bu arada Binance CEO’su CZ’nin günlük işlem hacmi 100 milyar dolara ulaşan BTC’de Tesla’nın 1 milyar dolarının okyanusta damla olduğu açıklaması ise tam bir yanıltmaca. Unutmamak gerekiyor ki 1 milyar doların piyasanın hangi aşamasında satışa girdiği çok önemli. Eğer Bitcoin 21 bin doların altına inmemek için çabalarken geliyorsa o zaman o 1 milyar dolar 18 bin dolara kadar çöken bir FUD’un doğrudan sebebidir.