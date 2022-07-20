Kripto para piyasasında yatırımcının güveni sarsıldı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Piyasa değerlemesindeki düşüşün ve endüstrinin karşı karşıya olduğu zorlukların yatırımcıyı doğrudan etkilediğini söyleyen Huobi Global CFO’su Lily Zhang, “Son zamanlardaki kripto ayı piyasasına rağmen, kripto para birimlerinin gelecekte giderek daha belirgin bir rol oynayacağına ve halkın daha fazla ilgisini çekeceğine inanıyoruz” dedi.

ÜLKELER KRİPTO PARA BİRİMLERİ İÇİN KAPSAMLI BİR YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURMAYA BAŞLADI

Kripto para piyasasında yasal çerçeveye ilişkin bilgiler de veren Zhang, “Ülkelerin ve düzenleyicilerin kripto para birimleri için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmaya ve ödeme yöntemi olarak kripto paraları dahil etmeye başladığını görüyoruz. Singapur mahkemesi kripto para birimini mülk olarak tanıyor. Lüks otomobil şirketi kripto para birimi ödemelerini kabul etmeye başlıyor. BAE teslimat formu kripto para birimini ödeme olarak kabul ediyor. Mevzuat çerçevesi ve kamuoyu bilinci açısından kripto para birimlerinin daha iyi geliştirileceğine ve iyi bilineceğine inanıyoruz” diye konuştu.

KRİPTO PARA PİYASASINA HALKIN İLGİSİ AZALIYOR MU?

Hırsızlık ve dolandırıcılık (kripto borsalarının/cüzdanlarının hacklenmesi, dolandırıcılık/yanlış projeler, guru satıcıları vb.) kripto ortamında hala gelişmeye devam ediyor” diyen Zhang , özellikle mevcut piyasa gerçeklerinde bu durumla mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel kripto cüzdanlarından farklı olarak, çok imzalı soğuk cüzdanlar, bir işlemi yetkilendirmek için birden fazla özel anahtar gerektirir. Birden fazla anahtar sahibinin birbirine karşı sorumlu olması gerektiğinden, bu tür cüzdanlar ekstra bir güvenlik katmanı ekler.”