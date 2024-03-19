Bitcoin'de sert düşüş!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 73 bin 750 dolarlık rekor seviyenin ardından başlayan kâr satışlarının etkisiyle 63 bin 500 dolara düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:58
Bitcoin'de sert düşüş!
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 8,5 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bugün TSİ 15.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 7,4'ten fazla düşüşle 63 bin 17 dolar seviyesine geriledi.

DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltmenin devam etmesi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yanı sıra, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yatırımların (ETF) da Bitcoin'in fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik süren belirsizliklerin de kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 8,7 değer kaybederek 3 bin 285 dolar seviyesine geriledi. Ethereum, 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.


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