Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:57

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'teki mitingde halka seslendi.

Mitingdeki bir yurttaşa seslenen Ekrem İmamoğlu, "Ağabeyim, İliç'teki acını paylaşıyoruz. İçimiz yanıyor, 9 canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında ve bu konudaki sorumluların ağzında tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış, doğayı perişan etmiş!" ifadelerini kullandı.

KURUM'A 'İMZA' GÖNDERMESİ

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ama ne devleti yönetenler, ne o dönem imza atan sayın Bakan (Murat Kurum), ne de diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi. Böyle bir durumdayız, her işleri böyle! İliç halkı, hakkını helal etmeyecek o kötü imzaları atıp milletin canına mal olan süreci yaratanlara."

"Onlar oy vermeyenlere hasımlık yapar, biz oy vermeyenlere hizmet yaparız" diyen İmamoğlu, şunları anlattı:

"Aramızdaki fark bu. Önümüzdeki 5 yıl Pendik'te yapacağımız çok şey var. Onlar 2016'ta ihale yaptılar, kazma bile vurmadılar. Hani temel attık diyorlar ya ihale yaptılar, biz geldik Pendik-Kaynarca-Tuzla Metrosu'nu başlattık, Pendik-Kaynarca kısmını seneye açıyoruz."

İmamoğlu, "Biz İstanbul'da onların 25 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık. Onların 30 yılda Pendik'te yapamadıklarını önümüzdeki 5 yılda yapacağız, bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

2019 SEÇİMİNİ HATIRLATTI

2019 seçimini hatırlatan İmamoğlu, "2019'da bunlar seçimi kazandıktan sonra çaldılar dediler mi, dediler. Hırsız dediler mi, dediler. Sandık başındakilere terörist dediler mi? Dediler. Bir bakan 'sandık başlarında 700 tane terörist tespit ettik' dedi. Bu millet öyle bir demokrasi tokadı attı ki... Mİlletimizin vicdanı, adaleti büyüktür. Kul hakkı yediler, hesabını vermediler. Millet hesabını kesti" ifadelerini kullandı.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ: BAKAN TUNÇ'A TEPKİ

CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Şimdi seçimi kaybedeceklerini anladılar ya yalana, dolana, kumpasa başladılar. Yanan otobüs filmleri çekmek, 4,5 sene önceki videodan kendine iş aramak... Savcı gibi açıklama yapıyor Adalet Bakanı üzülüyorum. 17 tane bakan İstanbul'da siyaset yapıyor. Bir de aday 17+1, bir kişi daha gelecek onu da bekliyoruz, gel. İstanbul misafir ağırlamayı sever" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'DAVET'

17 bakanın İstanbul'da siyaset yaptığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"17 tane bakan İstanbul'da siyaset yapıyor. 17 bakan + 1 aday... 17+1, bir kişi daha var, yakında o da gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel. Bekliyoruz, bu İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran'da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edecek."

'KANAL İSTANBUL' MESAJI

Kanal İstanbul projesi ile ilgili de measj veren İmamoğlu, "Biz 10 yılda 50 yıllık iş yaparız. Bunları o kibrini, kumpaslarını, yalanlarını, rantçılığını, Kanal aşkını tarihe gömeceğiz" diye konuştu.

PARDESÜSÜNÜ ÇIKARDI

Kalabalıktan gelen "Ceketini çıkar" sloganlarına yanıt veren İmamoğlu, "Ceketi çıkaramam hasta olurum ama pardesüyü çıkarayım" diye yanıt verdi ve pardesüsünü çıkardı.